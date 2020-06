"The Simpsons" volgen: blanke acteurs spreken niet langer de stemmen in van gekleurde personages

"We zetten stappen vooruit. "The Simpsons" hebben geen witte acteurs meer om de stemmen van niet-witte personages in te spreken", reageert Fox Studios in een verklaring aan persbureau AFP. De beslissing komt er onder meer nadat de blanke acteur Azaria (55) in januari al afstand had genomen van zijn personage Apu Nahasapeemapetilon.



Apu Nahasapeemapetilon verscheen voor het eerst in "The Simpsons" in 1990, als eigenaar van de plaatselijke supermarkt. Net als veel personages is hij een uitvergroot stereotype van een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval zijn dat Zuid-Aziatische winkeluitbaters. Hij is overdreven beleefd tegen klanten - zelfs tegen overvallers - en laat vernederingen over zich heen gaan. Hij spreekt ook met een overdreven Indiaas-Engels accent.