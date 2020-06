Vandalen bekladden graffitikunstwerk over George Floyd in Strombeek-Bever

Begin deze maand kreeg een groepje graffitikunstenaars de toestemming om een eerbetoon aan George Floyd te schilderen op de muur van het recyclagepark in Strombeek-Bever. Floyd overleed eind mei na een hardhandige arrestatie van de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn dood lokte hevige protesten uit en was de aanleiding voor betogingen en discussies over racisme en discriminatie over de hele wereld.