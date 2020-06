Vlaming in Houston, Texas: "Coronapiek duidelijk gevolg van jonge mensen op café, zonder afstand, zonder mondmaskers"

Voor de derde dag op rij werd in de Verenigde Staten een recordaantal nieuwe besmettingen gerapporteerd. En voor de eerste keer lag dat aantal boven 40.000, 40.870 om precies te zijn. Doordat de cijfers uit de verschillende staten echter gefragmenteerd vrijgegeven worden, is dat cijfer intussen nog verder opgelopen.

"Dat is ontzettend veel, zeker als je weet dat staten als New York, in het begin toch het epicentrum van het virus, bijna geen nieuwe besmettingen meer hebben", zegt VRT NWS-correspondent Björn Soenens. Het virus gaat nu vooral rond in zuidelijke en westelijke staten als Californië, Arizona, Texas en Forida. "De epidemie is daar niet op de terugweg, maar lijkt in vele staten nu pas echt losgebarsten te zijn", zegt Soenens.

De cijfers liegen er niet om: in verschillende staten worden records gevestigd. "Een staat als Florida bijvoorbeeld heeft 9.000 gevallen op één dag gehad. Dat is een absoluut record. Dat is een stijging, als je het over de afgelopen maand bekijkt, van 520 procent, dus een vervijfvoudiging van het aantal gevallen."