Vlaams Belang-anekdote van Rutten zindert nog na: "'Not done' om je voorzitter zoiets in de bak te schuiven"

Dat N-VA vorig jaar alles in het werk stelde om Open VLD en/of CD&V te overtuigen om met Vlaams Belang in een regering te stappen, wierp de voormalige Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren op tafel in "De afspraak op vrijdag". Het verhaal doet in en rond de Wetstraat wel wat wenkbrauwen fronsen. Want waarom zou je dit verkondigen op een moment dat je eigen voorzitter Franstalige partijen wil overtuigen om samen te werken met N-VA?