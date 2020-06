Een half jaar geleden stond Australië in lichterlaaie. Tientallen mensen lieten het leven en een miljard dieren. Na de ramp laait het klimaatdebat weer op. Reporter Philip Khokhar luistert in "Na de vuurzee in Australië" naar verschillende stemmen en gaat op pad met enkele Deense brandweermannen die uit eigen beweging naar Australië gevlogen zijn om te helpen opruimen.