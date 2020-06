Brand verwoest 3 appartementen in Itegem: bewoner zou brand hebben aangestoken

Er heeft afgelopen nacht een korte, maar zware brand gewoed in een appartementsgebouw aan de Hallaarstraat in Itegem, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg. De bewoners van de vijf appartementen in het gebouw konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Eén van hen, de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak, is door de politie opgepakt. Hij wordt ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken.