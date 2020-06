DE FOYER #36: over de mondmaskersaga, vergiffenis na moord & afscheid van ons publiek

Wel mondmaskers in de supermarkt of niet? Virologen en politici keken elk een andere kant op. Het botste de voorbije weken wel vaker tussen de experten en de politiek. Minister Maggie De Block (Open VLD) ging in debat met GEES-voorzitter Erika Vlieghe, Margot Cloet van Zorgnet Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen en Piet Vanthemsche van de Economic Risk Management Group.

Laurence Van Bree vindt dat de moordenaar van haar dochter Luna de gevangenis mag verlaten. Luna en haar oppas Oulemata werden in 2006 op straat doodgeschoten door Hans Van Themsche. Van Bree heeft een moeilijk en lang proces van vergiffenis achter de rug en getuigde daarover bij ons.

In deze allerlaatste uitzending van het seizoen nemen we ook afscheid. Van u voor een tweetal maand, maar ook van ons studiopubliek. Zij moesten thuisblijven en ook volgend seizoen zal er geen publiek terugkeren naar onze studio. Een afscheid van een tijdperk.

Zondag 6 september zijn we er terug met een nieuwe Zevende Dag, geniet van de zomer en graag tot dan!