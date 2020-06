Virologe Vlieghe: "Mondmaskers verplichten creëert bewustzijn dat virus niet weg is", De Block: "Discussie niet gesloten"

Mondmaskers zijn in ons land op dit moment onder meer verplicht op het openbaar vervoer, in de stations, in delen van het onderwijs, op de werkvloer als er onvoldoende afstand kan worden gehouden en ook in bepaalde musea. In winkels zijn ze niet verplicht, maar worden ze sterk aangeraden. De vraag van verschillende virologen om ze toch te verplichten in de winkels, werd tijdens de meest recente Nationale Veiligheidsraad niet gevolgd door de politiek. Die houdt het bij "sterk aangeraden".

Virologe Erika Vlieghe, ook voorzitter van de GEES, de expertengroep die de regering adviseert over eventuele versoepelingen van de maatregelen, blijft echter voorstander om ze op termijn toch te verplichten en hoopt dat die verplichting alsnog ingevoerd zal worden, zo zei ze in "De zevende dag". Het debat wordt nog altijd gevoerd, aldus Vlieghe, "persoonlijk hoop ik erop".

Vlieghe wijst erop dat we dan wel in een "lage fase, maar nog altijd niet voorbije fase" zitten. Dat mondmaskers het virus (niet volledig, maar wel) grotendeels tegenhouden, is door verschillende studies bewezen, zegt ze, en dus zou het goed zijn mocht iedereen ze dragen in winkels, waar op bepaalde momenten veel volk aanwezig kan zijn.