Gevangen Oehoe uit Vilvoorde overleden aan duivenziekte

Half juni liet de oehoe zich vrij makkelijk vangen. "Hij was uitgeput", zegt Marc Van de Voorde van het Vogelopvangcentrum in Malderen. "Ik had meteen door dat het dier ziek was en ben er meteen mee naar de dierenarts gereden. De arts schreef meteen medicatie voor en die heeft de oehoe ook volledig uitgenomen. Maar het heeft niet mogen baten. Het dier leed aan "trichomonas" of "het geel". Dat is een ziekte die vaak bij duiven voorkomt. "Op het einde hebben we de oehoe onder dwang gevoederd, maar hij was te fel verzwakt", besluit Marc Van de Voorde. "We hebben ons best gedaan en vinden zijn overlijden dan ook heel spijtig."