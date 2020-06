Voor het VN-gebouw in Genève heeft de Franse kunstenaar Saype een enorm schilderij gemaakt. Het stelt twee kinderen voor die hun ideale wereld tekenen: een vredevolle wereld waar mensen elkaar helpen, met respect voor de natuur. Het kunstwerk is 6.000 vierkante meter groot en is gemaakt van biologisch afbreekbare verf, waardoor het slechts enkele dagen zal standhouden.