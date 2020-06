Groenen winnen in verschillende grote steden bij lokale verkiezingen in Frankrijk

Volgens de exitpolls haalt Michèle Rubirola het in Marseille, de tweede stad van Frankrijk. Zij is een groene kandidate die opkwam voor een coalitie van linkse partijen. Zij had al verrast in de eerste ronde.

In Lyon, de op twee na grootste stad van Frankrijk, zou ecologist Grégory Doucet (foto bovenaan) het met ruime voorsprong halen, zo blijkt uit de exitpolls. Ook Doucet kwam op voor een coalitie van linkse partijen.

