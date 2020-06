Invloed pre-Colombiaanse beschaving nu nog zichtbaar in het Amazonewoud

Een recent gepubliceerde studie van het onderzoeksteam toont aan dat naast het kweken van onder meer maniok, maïs en pompoenen, ook het beschermen, verzorgen en planten van verschillende soorten bomen belangrijk was voor de voedselvoorziening van de inheemse volkeren, zei de leider van het project professor Martti Pärssinen van de Universiteit van Helsinki.

Meer bepaald worden in stalen van sites met geogliefen veel paranotenbomen en palmbomen met fruit dat rijk is aan eiwitten gevonden. Die speelden duidelijk een grote rol in het dieet van de mensen die met de ceremoniële sites verbonden waren.

De studie stelt ook dat de domesticatie van bomen in de Amazone geen rechtlijnig proces was, aangezien ook wilde planten beschermd konden worden. Tijdens de archeologische opgravingen werden, naast andere planten, wilde en gedomesticeerde vormen van het fruit van de perzikpalm gevonden.

Anderzijds werden vooral paranotenbomen en ook veel verschillende palmen, die essentieel waren voor zowel hun vruchten als de palmpitten, wel degelijk gedomesticeerd in het regenwoud voor menselijke consumptie. Hun vruchten zijn nu duidelijk groter dan 2.000 jaar geleden.

Dat het domesticatieproces niet rechtlijnig verliep, is duidelijk uit het feit dat zowel wilde als gedomesticeerde perzikpalmen nog steeds zeer goed bekend zijn bij de inheemse bevolking van de Braziliaanse deelstaat Acre en dat de gedomesticeerde bomen over een zeer groot gebied in de Amazone verspreid zijn geraakt, zei mede-auteur en assistent professor Pirjo Kristiina Virtanen.