Juliana Lumumba: "De geschiedenis gaat niet veranderen als je de beelden van Leopold II weghaalt"

"Ik ben geen historica", zegt Juliana Lumumba wanneer we vragen naar haar mening over de heisa rond de standbeelden van koning Leopold II. "Of je die beelden nu moet weghalen of niet, dat laat ik over aan het geweten van de Belgen. Maar Leopold II maakt deel uit van de geschiedenis van België en van Congo, of je dat nu graag hebt of niet. De geschiedenis gaat niet veranderen wanneer je de beelden weghaalt of ervoor kiest om ze te laten staan. "

Juliana Lumumba zegt dat er wél nood is aan een betere kennis van de geschiedenis, zowel in België als in Congo. "Nu beschikken we alleen over gefragmenteerde inzichten, en kijken we ernaar vanuit ons hedendaags perspectief. Ik kan niet weten of het onaanvaardbaar is of iemand zich een land toeëigent als privébezit."

"Ik kan ook niet inschatten of barbaarse daden onaanvaardbaar zijn, omdat we het verleden alleen in fragmenten hebben leren kennen. Maar het belangrijkste is dat het tot de geschiedenis hoort. Het verleden begrijpen is daarom erg belangrijk om zich een identiteit als natie aan te kweken én om naar de toekomst te werken. We moeten erover onderwijzen, hier en in België."

