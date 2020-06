StuBru-gezicht Linde Merckpoel trekt met "ambitie en goesting" naar de digitale kanalen van zender Eén

Merckpoel startte haar carrière op de VRT eerst als radionieuwslezeres, waarna ze in 2008 als presentatrice bij Studio Brussel aan de slag ging. Sinds vorig jaar legde ze zich volledig toe op vlogs.



Olivier Goris, netmanager van Eén, is blij met haar komst: "Ze speelt in op wat er leeft en brengt verhalen die een breed publiek raken. En dat is ook wat Eén dagelijks doet."