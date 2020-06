Moeder vermoorde Luna over Hans Van Themsche en het keerpunt: "Schop onder zijn kont om tweede kans te grijpen"

In 2016 zagen Van Themsche en Van Brée elkaar. Hij betuigde toen zijn spijt. Een kantelmoment. "De jaren ervoor heb ik de kwaadheid onderdrukt. Ik vond dat een slechte eigenschap. Na onze ontmoeting kwam ik echter heel kwaad buiten. Het heeft het verwerkingsproces geholpen."



Wat is er toen juist gebeurd? Van Brée vond dat Van Themsche te veel bezig was over zichzelf. "Altijd ik, ik, ik", stelt Van Brée. Ze was dat beu. Van Themsche kreeg eigenlijk een tweede kans die haar dochtertje niet kreeg.



"Wanneer ga jij die kans grijpen", verweet ze Van Themsche. Terwijl Van Themsche reageerde dat hij daar "nog niet klaar voor was". Van Brée wordt emotioneel bij de herinnering dat ze twee weken na de dood van Luna opnieuw moest werken en niemand haar had gevraagd of zij daar wél klaar voor was. "Ik móest verder en heb dat ook gedaan."



Toen maakte Van Brée de klik naar Van Themsche toe. "Potverdomme, een schop onder zijn kont", vat ze samen.