Nieuwe trambus van Brussels Airport naar Universitair Ziekenhuis van Jette

Die volledig vrije busbaan is er nog niet en dus zal die snellere verplaatsing nog even op zich laten wachten. De 14 ringtrambussen hebben ruim 12 miljoen euro gekost. In totaal heeft de Vlaamse regering 60 miljoen euro geïnvesteerd in het ringtrambus-project.

"Voor een elektrische trambus is het nog net iets te vroeg en daarom viel de keuze op een hybride trambus", zegt directeur-generaal van de Lijn Roger Kesteloot. Deze trambussen zijn een onderdeel van het zogenoemde Brabantnet. De twee andere trajecten zijn de Luchthaventram die Brussel Noord met de Zaventem zal vebinden en de Sneltram tussen Willebroek en Brussel-Noord. Die zullen pas over twee of drie jaar aangelegd worden.