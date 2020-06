Administratieve rompslomp maakt renovatie- en energiepremie almaar minder populair

Bij het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) is de problematiek gekend. "Ik denk dat het inderdaad de administratieve rompslomp is die het voor mensen moeilijk maakt om de premie aan te vragen. Daarom hebben we in het regeerakkoord vastgelegd om de twee bestaande premies te integreren. We moeten een systeem vinden dat zowel aandacht heeft voor de klimaatmaatregelen als voor de woningkwaliteit." In de loop van volgend jaar moet de nieuwe eengemaakte premie er zijn.