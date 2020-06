Rolling Stones dreigen met proces als president Trump hun muziek blijft gebruiken

Tijdens een campagnebijeenkomst vorig weekend in Tulsa, in de staat Oklahoma, liet president Trump "You can't always get what you want" spelen. Zeer tegen de zin van de Britse rockers, want die hadden eerder al hun beklag gedaan over het gebruik van hun muziek door Trump.

De Amerikaanse president sluit zijn campagnebijeenkomsten namelijk al vier jaar af met dat nummer. Na vier jaar van pogingen om hem ervan te overtuigen dat niet meer te doen, voeren de Rolling Stones nu de druk op. Samen met de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI bekijken ze hoe ze gerechtelijke stappen kunnen ondernemen, als Trump hun nummer nog eens gebruikt.

De Rolling Stones verwijzen naar een licentie op hun nummers die ze beschermt tegen gebruik in een politieke context. Volgens BMI heeft het campagneteam van Trump een licentie om voor haar bijeenkomsten een beroep te doen op meer dan 15 miljoen liedjes of muziekstukken, maar heeft het dat recht niet als een componist of platenmaatschappij zich verzet tegen gebruik tijdens campagnes, wat het geval is bij de Rolling Stones.

Eerder hadden ook al Neil Young, R.E.M. en de erfgenamen van Tom Petty geprotesteerd tegen het gebruik van hun liedjes door de campagneploeg van Trump.