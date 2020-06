PS-kopstuk Rudy Demotte gelooft niet in de federale formatie : "Ik zie geen oplossing, tenzij verkiezingen"

Demotte: "Ik zie alvast geen teken in die richting. Maar als dat zou lukken, dan gaan wij onze rol spelen in de oppositie. Dat zou betekenen dat de SP.A zich losweekt van de PS. Ik geloof daar niet in. Paul Magnette (voorzitter PS) en Conner Rousseau (voorzitter SP.A) delen dezelfde visie op de samenleving. Bovendien zou die regering amper Franstaligen bevatten. Alleen MR. En misschien CDH. Al hoor ik weinig van die kant. Dat zou nogal een Franstalige minderheid zijn."