Vlaamse vakantieboekingen stijgen weer fors: "Vlaming zoekt vooral de rust op"

Sinds begin juni zitten de boekingen opnieuw in stijgende lijn, vanaf half juli ligt het boekingscijfer hoger dan in 2019, zo blijkt uit de gegevens van boekingsmodule Stardekk. Vooral in de groene regio's en aan de kust trekken de boekingen opnieuw aan tegenover een jaar geleden. In de kunststeden, veel afhankelijker van een internationaal publiek, is dat wat minder het geval.

De stijgende trend zette zich in op 4 juni, de dag na de Nationale Veiligheidsraad over toerisme. In de eerste week van juni was er meer dan een verdubbeling van het aantal boekingen tegenover de laatste week van mei (+118 procent). De grootste stijging was er bij de b&b's, de hotels volgden de algemene trend en bij de vakantiewoningen was de stijging minder uitgesproken.

"Sinds half maart heeft de toeristische sector voor minstens 5 miljard euro schade geleden. We moeten eerlijk zijn: onze toeristische sector gaat dat niet meer goedmaken. Een hotelnacht die voorbij is kan je nooit meer goedmaken. Het is nu vooral een kwestie van 'damage control' en op dat vlak zien we in deze cijfers een zeer positieve trend sinds de veiligheidsraad op 3 juni versoepelingen aankondigde", zegt Demir.

Toerisme Vlaanderen heeft via Stardekk zicht op de boekingen van meer dan 600 hotels, 242 b&b's en 127 vakantiewoningen.