Universiteit van Princeton in de VS schrapt de naam van ex-president Woodrow Wilson "wegens racisme"

Woodrow Wilson hield zijn land uit de Eerste Wereldoorlog tot hij in 1917 geprovoceerd werd door onbeperkte Duitse duikbotenoorlog en het opstoken van Mexico tegen de VS door de Duitsers. De Amerikaanse inmenging in de oorlog -de eerste in Europa- bracht de beslissing naar de geallieerde kant en de VS speelde dan ook een grote rol bij het vredesproces van Versailles. Woodrow Wilson pakte uit met een erg visionair "14-puntenplan" voor de naoorlogse orde, waarbij zelfbeschikkingsrecht voor volkeren, de wederopbouw van België en de oprichting van de Volkerenbond -voorloper van de Verenigde Naties- als gemeenschappelijke behoeder van de vrede sleutelpunten waren.

De Volkerenbond werd een feit, maar zonder de VS omdat de Republikeinse meerderheid in het Congres toetreding blokkeerde. Woodrow Wilson was na een hersenbloeding lange tijd niet in staat om te regeren, al werd dat geheim gehouden en tekende zijn vrouw Edith Bolling-Galt met medeweten van enkele topministers belangrijke documenten.