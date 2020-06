Zelfs één te warme dag tijdens bloeiperiode veroorzaakt problemen met voedselgewassen

De productie van voedsel zoals tarwe, tomaten of appels is in sterke mate afhankelijk van de vruchtbaarheid van hun bloemen: na de bevruchting ontstaan immers de zaden en vruchten die we consumeren. Die vruchtbaarheid is erg gevoelig aan de weersomstandigheden en vooral de omgevingstemperatuur speelt een belangrijke rol.

Uit onderzoek van de UGent blijkt dat hoge temperaturen tijdens de bloei een effect hebben op de genetica van pollen, de stuifmeelkorrels. Bij de vorming van de voortplantingscellen in het pollen loopt iets mis, waardoor ze niet het juiste aantal chromosomen hebben.

“Ons onderzoek heeft aangetoond dat zelfs een tijdelijke toename in temperatuur al een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid. De genetische afwijkingen in de voortplantingscellen veroorzaken defecten in de zaden en vruchten die eruit groeien. En dat is al het geval wanneer de temperatuur maar gedurende enkele uren stijgt", zei professor Danny Geelen van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.