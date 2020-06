22-jarige studente uit Alken wordt maand lang CEO: 6.600 euro loon en eigen bedrijfswagen

In augustus treedt masterstudent handelsingenieur Lotte De Visscher uit Alken een maand lang in het spoor van Nico Reeskens, country manager bij Adecco Group. Ze werd geselecteerd uit meer dan 1.000 kandidaten. “Een paar maand geleden kwam ik de advertentie van “CEO For One Month” tegen, waarin stond dat je een maand lang CEO kon worden in de zomervakantie”, vertelt Lotte. “Ik heb me ingeschreven, maar vooral om te zien hoe ver ik zou geraken. Twee weken geleden kreeg ik een mail waarin stond dat ik tot de 20 beste behoorde. Vorige week zat ik plots bij de laatste vijf. Afgelopen vrijdag kreeg ik te horen dat ik een maand lang CEO mag zijn."

Maar wordt Lotte dan wel écht CEO? Niet helemaal. De CEO van dienst blijft namelijk nog gewoon doorwerken. Lotte staat hem bij waar het kan. “Ik doe alles wat de echte CEO ook doet. Ik zit bij 95 procent van de vergaderingen, ook de vertrouwelijke. Ze hebben me beloofd dat het sowieso meer wordt dan een gewone kijkstage. In augustus ga ik weten hoe het is om CEO van een bedrijf te zijn."