Spijt van koning Filip lost Congolese politieke malaise niet op: tijd voor een nieuwe politieke cultuur in Congo

Vandaag is Congo zestig jaar onafhankelijk van België. Het wordt geen feest want er is niet veel te vieren. Er is corona en er is corruptie. De spijtbetuiging van koning Filip zal de wonden van het verleden wel verzachten, maar daarmee is de politieke malaise van vandaag niet opgelost. Toch is er een sprankeltje hoop want deze herdenking is anders dan die van tien jaar geleden. Een nieuwe generatie Congolezen staat klaar om de roestige oude poltieke cultuur over te nemen. Maar dan moet ze wel meer kansen krijgen.