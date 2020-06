Amerikaans Hooggerechtshof verwerpt abortuswet van de staat Louisiana

Maar opperrechter John Roberts volgde zijn progressieve collega’s in deze uitspraak. Roberts verwees in zijn schriftelijke uiteenzetting naar een eerdere zaak, over een inperking in Texas die bijna identiek was aan die van Louisiana. In 2016 oordeelde het Hooggerechtshof dat die Texaanse wet ongrondwettelijk was, al was Roberts toen vóór die inperking. Maar schrijft Roberts, “het resultaat in deze zaak volgt uit onze beslissing van 4 jaar geleden om de bijna gelijkaardige wet uit Texas ongeldig te verklaren”.