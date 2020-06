Antwerpse werkgevers willen meer diversiteit op werkvloer. "Onze bedrijven zijn te wit"

Met het charter wil Voka de blik van bedrijfsleiders breder maken. "In november starten we met opleidingen voor CEO's en personeeldirecteurs. We willen hen leren rekruteren ongeacht kleur, geloof of geaardheid. Ook omgaan met diversiteit in de werkomgeving komt aan bod. Onze bedrijven moeten veel meer een spiegel worden van de samenleving", zegt Luwel. "Er zijn nu al 57 bedrijven die zich engageren en daarbij zitten ook grote kleppers als BASF, Atlas Copco, Total, PSA en Exxon. Of dit zal uitmonden in quota? Daar geloof ik niet in. Meer diverse werkomgevingen zullen er alleen komen als het van onderuit gedragen wordt. Het feit dat er meteen zoveel CEO's intekenen, toont dat engagement. Maar we zullen onze doelen permanent evalueren."