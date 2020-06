App van AZ Herentals geeft aan wanneer patiënt uit operatiezaal komt

In het AZ Herentals krijgen de patiënten die binnenkomen in het chirurgisch dagcentrum vanaf nu een polsband met een chip. Die is verbonden aan een app op de smartphone, en de patiënt kan een QR-code geven aan een partner of familielid zodat die het operatietraject kan volgen. "De begeleider kan dus vanop afstand via zijn smartphone zien waar de patiënt zich bevindt. Zo kunnen de begeleiders ondertussen naar de winkel gaan en hebben we minder mensen in onze wachtruimte", vertelt verpleegkundig directeur Katrijn Bosschaerts.