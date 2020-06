Bewoners OCMW-rusthuizen Gent lusten nieuwe fairtradekoffie niet: "Ik drink nu cola bij mijn boterhammen"

Het Gentse OCMW is op de hoogte van de situatie en zal zich buigen over een ‘smakelijker’ alternatief. “De basis blijft wel duurzaamheid”, zegt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (SP.A). “We zijn ervan overtuigd dat ook fairtradekoffie bij onze bewoners in de smaak kan vallen. We gaan met onze diensten en Sodexo samenzitten om een smaakpanel op te richten. Zo kunnen we nagaan welke koffie het best in de smaak valt.”

Intussen duiken allerlei alternatieven op om toch maar een smakelijke kop koffie te bemachtigen. Sommige bewoners kochten al een koffiezetapparaat voor op de kamer, anderen proberen dan weer het nasmaakje te verdoezelen. “Ik drink nog koffie, maar dan wel met extra veel melk”, zegt Mariette De Buck (86). Ook zij is geen fan van de nieuwe koffiemachines, al kan ze de situatie al bij al wel relativeren. “Zo veel koffie drink ik nu ook weer niet. Geef mij maar een goed glas Leffe. Dat mogen ze ook altijd schenken bij het eten. Ik zal alvast niet klagen.”