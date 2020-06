Boer uit Kampenhout doet opmerkelijke oproep: "Wie heeft mijn varken gezien?"

"Sinds een week tel ik maar tien varkens in plaats van elf", vertelt boer Sebastiaan de Backer. De Backer houdt scharrelvarkens op een weide in Haacht. "Ik dacht dat eentje zich door de hitte verstopt had in de schaduw. Maar iedere dag ontbrak er een varken als ik ze kwam voederen. Het gras in de weide stond redelijk hoog, dus toen hij weer niet kwam opdagen, heb ik beslist om het gras te maaien en het te zoeken. Maar het varken was nergens te bespeuren."

De Backer is ervan overtuigd dat zijn varken niet is gaan lopen. "Er was geen schade aan de omheining. Bovendien zou er dan meer dan één varken moeten ontsnapt zijn, want varkens leven graag in groep." Een wolf is het ook niet geweest, volgens de boer, want die laten sporen achter.