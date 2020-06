Britse premier Johnson: Britten zijn dikker dan andere Europeanen, daar moeten we iets aan doen"

De Britse premier Boris Johnson wil ten strijde trekken tegen overgewicht, nu duidelijk is dat dat een risicofactor is bij patiënten met het coronavirus. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de Britten (na de Maltezen) de meest zwaarlijvige Europeanen zijn. Johnson maakte zich daar voordien geen zorgen over, maar zijn ervaring met COVID-19 heeft zijn kijk veranderd.