Cirque du Soleil (bekend van "Alegria") vraagt bescherming tegen schuldeisers

De coronacrisis dreigt een groot slachtoffer te maken: Cirque du Soleil vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers aan. Door de pandemie kan het wereldberoemde circus geen spektakelvoorstellingen meer geven. De 44 voorstellingen die verspreid over de wereld liepen, werden stilgelegd.

Daardoor komt er dus geen geld meer binnen bij het Canadese bedrijf achter het circus. Twee maanden geleden zag het grootste circusbedrijf ter wereld zich al genoodzaakt om bijna al zijn personeelsleden te ontslaan, bijna 4.700 medewerkers. Iets meer dan 250 personeelsleden bleven achter de schermen aan de slag.

Nu vraagt Cirque du Soleil dus bescherming tegen schuldeisers. Vaak is dat een voorbode van een faillissement. In het persbericht houdt de bedrijfsleiding hoop voor het bedrijf dat in 36 jaar wereldwijd naam en faam kreeg, vooral door de show Alegria, uit 1994 (zie video hieronder). Ze zien het beschermingsverzoek als een noodzakelijke stap om de schulden van hun bedrijf te herschikken.