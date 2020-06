Ook zonder het verplichten van mondmaskers in winkels, moeten we als burgers meer gezond verstand hanteren

Aangezien het niet gebeurt, hebben wij als burgers meer dan ooit zelf de sleutel in handen om het voor elkaar aangenaam en leefbaar te houden in deze crisisperiode. Met of zonder masker. Die sleutel heet mildheid, gecombineerd met een stevige portie gezond verstand. Daarvoor hoeven we hoegenaamd niet op een signaal van de overheid te wachten. Als we zelf de maatregelen naleven, ons ‘gedragen’ en anderen de ruimte geven om op hun manier met de situatie om te gaan, dan is ergernis niet nodig en zelfs verspilde energie. Anders gezegd: doe wel en zie niet om. En investeer die energie gewoon in fijne ontmoetingen in die bubbel van 15, waardoor we op een aangename manier de zomervakantie kunnen slijten.