Coronatriagepunt aan UZA in Wilrijk sluit nu aantal besmettingen vermindert

In het triagepunt aan het UZA in Wilrijk werden in totaal 1.170 coronatests afgenomen. 4 op de 100 mensen die zich aanmelden, hadden de ziekte ook echt.

Na drie maanden wordt nu beslist om het triagepunt aan het UZA in Wilrijk te sluiten. Patiënten die symptomen van het virus vertonen kunnen voortaan weer bij de huisarts terecht. “We proberen het aantal patiënten te verdelen onder de huisartsen hier”, zegt dokter Peter Theerens. “Er zijn hier 110 huisartsen. Als iedereen vijf patiënten ziet, kunnen we al meer dan 500 mensen helpen. Dat is meer dan dat we in de triagepost aankunnen. Mocht het nodig zijn, kunnen we het triagepunt op 1 of 2 dagen opnieuw openen.”