Neen, er is geen stijging van coronabesmettingen bij jongeren: viroloog Steven Van Gucht legt uit

"Vanaf mei kunnen we ook kijken naar de absolute cijfers", zegt Van Gucht, net omdat er vanaf dan breed wordt getest. "Als je kijkt naar het aantal besmettingen per week per leeftijdscategorie dan zie je niet echt een stijging bij de 20- of 30-jarigen. De voorbije drie weken is dat aantal vrij stabiel. We zien momenteel dus geen effect van bepaalde fenomenen zoals de feesten in Brussel."