Coronaspuwer uit Genk krijgt een jaar cel

De man was samen met 2 vrienden mensen aan het lastigvallen voor een krantenwinkel in Genk. Toen de politie ter plaatse kwam werd hij boos en liep hij weg. Een agent kon hem vastgrijpen, maar toen spuwde de man in zijn richting en riep hij dat ze moesten creperen en sterven aan corona. Uiteindelijk kon de man, nadat hij tegen de grond gewerkt was, geboeid worden. Zijn twee vrienden probeerden dat nog te verhinderen, maar werden op afstand gehouden.

De man is al bekend bij de rechtbank en de procureur tilt dan ook zwaar aan de feiten.