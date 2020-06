De steenweg N1, aflevering 1: meer Paul Delvaux in Trainworld en minder misdrijven door corona

Een hele zomer trekt VRT NWS langs de steenwegen in ons land en kijkt hoe we het leven weer op gang trekken na een voorjaar in het teken van corona. Deze week rijden we op de N1, van Brussel tot aan de Nederlandse grens. Vandaag stoppen we in Trainworld, waar de tentoonstelling rond schilder Paul Delvaux verlengd wordt. We gaan ook langs bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, want daar zien ze het aantal misdrijven sterk dalen.