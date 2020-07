Dirk De Weert met pensioen na 25 jaar Ring-tv

Dirk De Weert werkte tot midden jaren negentig op de sportredactie van VRT-nieuws. In 1994 stapte hij over naar Terzake. Toch koos hij in 1995 voor de sprong in het duister en de start van regionale televisie in Halle-Vilvoorde: Ring-TV. Hij kreeg drie weken om journalisten te zoeken en alles klaar te stomen om televisie te maken. En dat is gelukt, want 25 jaar later bestaat Ring-tv nog steeds.

Bij Lennart Segers in de middag op Radio 2 Vlaams-Brabant vertelde Dirk De Weert over de momenten die hij als nieuwsanker en hoofdredacteur nooit zal vergeten: "Ongetwijfeld zijn dat de sluiting van Renault Vilvoorde, het faillissement van Sabena en de aanslagen van 22 maart, daar hebben we echt een verschil kunnen maken. We gingen live, niet evident voor een kleine zender. We kozen ook voor de menselijke kant en het lokale verhaal. Zo waren we, toen zeker, heel anders dan VTM of VRT nieuws."

Een minder moment was het afhaken van de grootste commerciële partner van Ring-tv: "We dachten even dat het gedaan was, maar we hebben zelf naar oplossingen gezocht samen met de leden van de vzw en het is gelukt".

Over "Wat nu?", is De Weert meteen duidelijk: "Meer lezen, ik lees graag en heb een heel brede interessesfeer. En ik neem me voor om meer te fietsen want er moeten wat kilo's af. Vanuit mijn woonplaats Asse, waar ik op drie jaar na toen ik in Hoeilaart woonde, altijd geleefd heb, rijd ik richting Merchtem en Londerzeel, daar is het platter dan richting Pajottenland."

Bijna bij toeval is de cirkel rond want Dirks zoon Stijn De Weert leest nu het nieuws op Ring-tv: "Hij werkt hier tegenover bij Playsports in Vilvoorde en deed mee aan een schermtest. Ik was wat bang voor nepotisme, maar hij deed het goed en op eigen kracht. Ik zal het trouwens nog blijven volgen en zachtjes oud worden vanuit de raad van beheer."