Duits onderzoek naar kindermisbruik leidt naar mogelijk 30.000 verdachten

In de herfst van vorig jaar pakte de politie in Bergisch Gladbach, bij Keulen, een man van 43 op die die grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit had en via chatrooms verspreidde. Met die zaak viel deed het deksel van een wel heel stinkende beerput. Intussen heeft de politie over heel Duitsland al tegen meer dan 70 verdachten een onderzoek geopend, tien van zijn opgepakt. 44 slachtoffers zijn geïdentificeerd, waaronder een baby van drie maanden.