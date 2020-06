Zeg niet "smakelijk" in Nederland en let op waar je koffie bestelt in Frankrijk: zo vermijd je blunders in buitenland

"Je hoeft niet altijd naar Afrika of Amerika te trekken om grote verschillen te merken", stelt Strubbe. Ook in buurlanden als Frankrijk houden ze er namelijk vaak andere gewoontes op na: "Als je als toerist in Frankrijk iets gaat drinken op een terras, maar je bestelt je koffie binnen in het café, dan merk je misschien wat spanning op tussen jou en de cafébaas. Dat komt omdat er in Frankrijk nog vaak wordt gewerkt met twee of zelfs drie verschillende prijzen. Drink je iets aan de toog, betaal je bijvoorbeeld 1,80 euro. Zit je in het café, dan is dat 2,50 euro en op het terras is het 3 euro."