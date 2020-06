Franse ex-premier Fillon en zijn echtgenote veroordeeld voor verduistering overheidsgeld

François Fillon, ex-premier van Frankrijk en zijn echtgenote zijn veroordeeld voor misbruik van overheidsgeld. De rechter in Parijs oordeelde het bewezen dat de echtgenote van Fillon jarenlang betaald is met overheidsgeld terwijl daar niets tegenover stond. Fillon gaat in beroep tegen de uitspraak. Door de affaire kon Fillon een kruis maken over zijn ambitie om in 2017 president te worden.