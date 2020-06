Franstalige jeugdrechters laten alle minderjarigen gaan uit protest tegen personeelstekort

Geens beseft dat er een groot personeelstekort is, maar laat via zijn woordvoerster weten dat er versterking is toegezegd. “De situatie van het gerechtspersoneel bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel is inderdaad ernstig” zegt Sieghild Lacoere. “De bezetting bedraagt momenteel 79 procent. We zijn ons bewust van de situatie, maar er is versterking toegezegd."



"Zo zijn er voor rechtbank in Brussel 45 procedures lopende voor griffiers en 21 vacatures voor ander administratief gerechtspersoneel die opgestart werden in de vacatureplannen van 2019. Met die 66 plaatsen zou het gerechtspersoneel op 90 procent van zijn kader uitkomen. De invulling van die statutaire vacatures verloopt moeilijk en trager dan gehoopt. Bovendien wordt de rechtbank geconfronteerd met veel ziekteafwezigheden en is er een groot aantal vertrekkers."

"Om de situatie te verhelpen voor de meest dringende noden is in maart afgesproken om 17 contractuele plaatsen toe te kennen. Die wervingen kunnen sneller gebeuren dan een statutaire werving. Daarnaast is voorzien om 13 hogere functies toe te kennen aan aanwezig gerechtspersoneel om de plaatsen van griffier te kunnen invullen.”