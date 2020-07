Gallo-Romeins Museum in Tongeren is uniek object rijker: een vervloekingsplaatje uit de eerste eeuw

Zoals de naam al zegt is een vervloekingsplaatje een plaatje waarmee men onheil over iemand probeerde af te roepen. De geviseerde in dit geval was een zekere Gaius Iulius Viator. Dat blijkt uit de tekst die nog te lezen is op het plaatje. Waarnemend burgemeester An Christiaens: "Het plaatje dateert van de eerste eeuw na Christus. Omdat het gebruikte metaal lood is, wijst dat op negatieve magie."

Een heel team experten heeft het plaatje bestudeerd en zij besluiten dat het een uniek exemplaar is, omdat het zo goed bewaard is. Andere soortgelijke plaatjes die in België gevonden zijn, waren minder goed bewaard.

Het scenario dat we ons kunnen voorstellen, luidt als volgt, zeggen de experten : "een vijand van Gaius Iulius Viator maakte het vervloekingstablet vast aan diens huis, op een plek waar dit niet opviel, bijvoorbeeld net onder het dak. Daar zal het tablet een tijd gehangen hebben, tot het naar beneden viel, of tot het gebouw waarop het bevestigd was, afgebroken werd."

Het plaatje is in 2016 gevonden, in het centrum van Tongeren. Het archeologisch onderzoeksbureau ARON deed opgravingen op een perceel van sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo, aan het Regulierenplein. En zij vonden toen het goed bewaarde vervloekingsplaatje.

Het vervloekingsplaatje maakt vanaf nu deel uit van de permanente collectie van het Gallo Romeins Museum. De komende maanden zal het nog in de inkomhal van het museum tentoongesteld worden, later zal het deel uitmaken van de permanente tentoonstelling.