Geen Franse lijnbus meer tussen Duinkerke en station De Panne: "Mensen moeten nu 4 kilometer te voet wandelen"

Sinds vorige week vrijdag moeten alle busreizigers afstappen in Bray-Dunes en te voet naar de Panne gaan. Dat is een wandeling van ruim 4 kilometer. "Dat is een probleem voor heel wat Franse werknemers die in Plopsaland De Panne werken", zegt de burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (Het Plan-B). "Er werken ook veel Fransen in de horeca aan zee. Al die mensen zijn compleet verrast door die beslissing. We bekijken hoe we dit probleem kunnen oplossen."

In Frankrijk wordt de bus voor een deel betaald door Franse bedrijven, maar bij ons is dit niet de gewoonte. Ook de gemeente De Panne zelf kan de bus niet betalen.