Genkse leerkrachten brengen diploma met de fiets aan huis

De leerlingen zijn alvast oprecht verrast. “Ik wist van niets”, zegt Mohammed. “Mijn moeder riep me met een smoes naar beneden: ze zei dat er een vriend voor de deur stond. Plots bleek dat dus om al de leerkrachten van mijn school te gaan. Of ik het jammer vind dat ik geen standaard diploma-uitreiking heb gehad? Eigenlijk niet. Dit is veel origineler. Wij zijn misschien wel de enige generatie leerlingen die zijn of haar diploma per fiets aan huis geleverd krijgt.”