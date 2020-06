Gepensioneerde vrouw uit Oostende waakt over zeehonden: "Ik zorg ervoor dat toeristen de dieren niet lastigvallen"

In Oostende is er een groep vrijwilligers die nu elke dag toezicht houdt over de zeehonden. Het initiatief komt van Inge De Bruycker, een gepensioneerde vrouw die tijdens de lockdown dagelijks naar het strand ging en de zeehonden toen ook zag rusten. Maar na de lockdown was de rust weg. "Ik wou daar iets aan doen", zegt ze.