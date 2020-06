Herr Seele feliciteert scholier Lander (18) met zijn etalage rond stripfiguur Cowboy Henk

"Cowboy Henk is een beetje een vergeten stripheld", zegt kunstenaar en geestelijke vader Herr Seele uit Oostende. "Ik was erg gecharmeerd toen ik hoorde dat Lander een etalage rond hem wou maken. Cowboy Henk bestaat al sinds 1981. Toen was Lander helemaal nog niet geboren. Dat een scholier interesse toont in mijn werk is bijzonder."