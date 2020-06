Hevige brand in Maasmechelen legt vier caravans in de as

Een hevige brand op camping Salamander langs de Steenweg naar As in Maasmechelen heeft maandagavond vier stacaravans in de as gelegd. Bij de brand vielen geen gewonden, maar er ontploften wel drie gasflessen. Omdat het gevaar bestond dat er nog gasflessen zouden exploderen, werd de volledige camping ontruimd. De rookpluim was kilometers ver te zien.