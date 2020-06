Drie IS-vrouwen met 6 kinderen keren woensdag terug naar ons land

Baghouri is één van de mensen die naar de rechtbank stapte, waardoor de Belgische Staat verplicht werd om alle nodige documenten aan in totaal 10 kinderen te bezorgen, zodat ze konden terugkeren. Dat gebeurde niet, waardoor de dwangsommen oplopen, van 5.000 euro per dag per kind. Het zou al om een bedrag van bijna 1 miljoen euro per kind gaan. De regering ging wel in beroep tegen de uitspraak. Die zaak wordt pas over enkele maanden behandeld.