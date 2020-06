Israël haalt God TV uit de lucht: "Hadden niet vermeld dat ze Joden wilden bekeren tot het christendom"

God TV maakt deel uit van een wereldwijd christelijk medianetwerk, dat al zo’n 25 jaar uitzendt in een 200-tal landen. Sinds april opereerde de zender ook in Israël. Maar daar komt nu - voorlopig - een einde aan. Correspondent Ankie Rechess legt in het Radio 1-programma “De wereld vandaag” uit, wat er aan de hand is.

“Toen ze in Israël hun vergunning aanvroegen, zeiden ze dat hun doelgroep de christelijke gemeenschap in Israël was. Dan hebben we het over 2 procent van de Israëlische bevolking, hoofdzakelijk christelijke Arabieren”, weet Rechess.