Kloof tussen sterke en zwakkere leerlingen in lager onderwijs groter door coronacrisis

"De geruststellende boodschap is dat er geen grote leerachterstand is opgemeten voor wat de gemiddelden betreft", zegt Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs. "We vermoeden wel dat de kloof tussen de sterkere leerlingen en de minder sterke leerlingen groter is."

"Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over wat het voorbije schooljaar is gebeurd, maar de voorlopige cijfers tonen weinig verschuivingen met de resultaten van voordien", zegt Machteld Verhelst, pedagogisch directeur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Volgens het Katholiek Onderwijs moet verdere analyse duidelijk maken of de ongelijkheid die de scholen hebben vastgesteld zich ook in cijfers vertaalt. Daarover zal meer duidelijkheid komen bij het begin van het nieuwe schooljaar.